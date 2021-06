Eurocopa 2020: Frank de Boer no sigue como DT de Países Bajos

Frank de Boer no continúa como DT tras caer en la Eurocopa 2020

"El objetivo no se ha alcanzado, está claro", declaró De Boer en un comunicado. "Cuando fui contactado para convertirme en seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero t ambién era consciente de la presión que se ejercería sobre mí desde mi nombramiento . Esta presión no deja de aumentar ahora", añadió.

https://twitter.com/KNVB/status/1409881908570464259 Frank de Boer stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal.



https://t.co/I8icq1UO4P. — KNVB (@KNVB) June 29, 2021

El defensa de Países Bajos Matthijs de Ligt dijo a la televisión NOS que se siente "responsable" de la eliminación de su selección en la Eurocopa 2020 ante República Checa (2-0) debido a su expulsión en la segunda mitad.

"Tenía la acción bajo control. Llega la pelota y la dejo botar. Me caigo al suelo y soy empujado, lo que me obliga a ayudarme de mis manos" y tocar la pelota, detalló el central de la Juventus, que era el último defensor, algo que conlleva expulsión.

"Ese momento cambia las cosas y me siento responsable. He visto cómo los chicos han peleado luego y estoy orgulloso", añadió. "Pero me siento mal por esta acción", comentó un devastado De Ligt.