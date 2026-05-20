Fútbol Internacional -  20 de mayo de 2026 - 17:17

Dibu Martínez: "Emery es un ganador y un enfermo para ganar partidos"

Emiliano el Dibu Martínez habló luego de coronarse campeón con el Aston Villa en la Europa League.

Dibu Martínez: Emery es un ganador y un enfermo para ganar partidos

Dibu Martínez: "Emery es un ganador y un enfermo para ganar partidos"

El argentino Emiliano Dibu Martínez, portero del Aston Villa, afirmó que su técnico Unai Emery, es un "ganador" y "un enfermo por ganar partidos".

El meta, campeón del mundo en 2022, atendió a Movistar tras coronarse campeón de la Europa League al vencer por 0-3 al Friburgo en la final de Estambul.

Dibu Martínez y el cariño hacia Unai Emery

"Le quiero mucho", reconoció el 'Dibu'.

"Le conozco desde hace muchos años en el Arsneal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo", añadió el arquero argentino, que levanta su primer título desde la Copa del Mundo de Catar y la pasada Copa América.

A nivel de clubes, este es el primer trofeo para el 'Dibu' desde la FA Cup y la Community Shield que conquistó en el Arsenal en 2020.

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