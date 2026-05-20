MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  20 de mayo de 2026 - 17:27

Mundial 2026: Egipto anuncia convocados con Mohamed Salah en la lista

El atacante Mohamed Salah será la estrella de la Selección de Egipto en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

La Selección de Egipto dirigida por Hossam Hassan, presentó sus convocados para afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"Los Faraones" integran el grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Su debut está programado para el 15 de junio frente a los belgas en el Lumen Field (2:00 pm).

Convocados de Egipto - Mundial 2026

Porteros

  • Mohamed El Shennawy
  • Mostafa Shobeir
  • El Mahdy Soliman
  • Mohamed Alaa

Defensas

  • Mohamed Hany
  • Tarek Alaa
  • Hamdi Fathi
  • Ramy Rabia
  • Yasser Ibrahim
  • Hossam Abdelmaguid
  • Mohamed Abdelmonem
  • Ahmed Fattouh
  • Karim Hafez

Mediocampistas

  • Marwan Attia
  • Mohannad Lasheen
  • Nabil Emad Dunga
  • Mahmoud Saber
  • Ahmed Sayed Zizo
  • Mahmoud Trezeguet
  • Emam Ashour
  • Mostafa Ziko
  • Ibrahim Adel
  • Haitham Hassan
  • Mohamed Salah

Atacantes

  • Omar Marmoush
  • Aktay Abdullah
  • Hamza Abdel Karim

