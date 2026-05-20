Mundial 2026: Egipto anuncia convocados con Mohamed Salah en la lista

La Selección de Egipto dirigida por Hossam Hassan, presentó sus convocados para afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Convocados de Egipto - Mundial 2026
Porteros
- Mohamed El Shennawy
- Mostafa Shobeir
- El Mahdy Soliman
- Mohamed Alaa
Defensas
- Mohamed Hany
- Tarek Alaa
- Hamdi Fathi
- Ramy Rabia
- Yasser Ibrahim
- Hossam Abdelmaguid
- Mohamed Abdelmonem
- Ahmed Fattouh
- Karim Hafez
Mediocampistas
- Marwan Attia
- Mohannad Lasheen
- Nabil Emad Dunga
- Mahmoud Saber
- Ahmed Sayed Zizo
- Mahmoud Trezeguet
- Emam Ashour
- Mostafa Ziko
- Ibrahim Adel
- Haitham Hassan
- Mohamed Salah
Atacantes
- Omar Marmoush
- Aktay Abdullah
- Hamza Abdel Karim