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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  21 de mayo de 2026 - 08:42

Mundial 2026: Sadio Mané figura como la estrella en la convocatoria de Senegal

Sadio Mané, Ndiaye y Assane Diao lideran la lista de la Selección de Senegal para la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Sadio Mané figura como la estrella en la convocatoria de Senegal

Mundial 2026: Sadio Mané figura como la estrella en la convocatoria de Senegal

FOTO: EFE/EPA/WALLACE WOON

La selección de Senegal reveló este jueves la convocatoria que irá al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en la que destaca su poderío ofensivo, con jugadores como Sadio Mané, Iliman Ndiaye o el exbético Assane Diao, internacional con España en categorías inferiores.

Tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la final de la Copa África y la decisión de dar como ganador a Marruecos pese a la victoria en el campo de Senegal, ahora la selección entrenada por Pape Thiaw tratará de recuperarse en la cita mundialista.

En la lista también aparecen 'representantes españoles' como los centrocampistas Pape Gueye, del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, así como jóvenes promesas de la liga francesa como Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain o Lamine Camara, del Mónaco.

La convocatoria de Senegal - Mundial 2026

Porteros: Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice).

Defensas: Krépin Diatta (AS Mónaco), Antoine Mendy (OGC Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa) e Ismaïl Jakobs (Galatasaray).

Centrocampistas: Ilay Camara (Anderlecht), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Mónaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich).

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr FC), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern FC), Bamba Dieng (FC Lorient) y Chérif Ndiaye (Samsunspor).

FUENTE: EFE

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