El Botafogo de Kadir Barría goleó a Independiente Petrolero en la Copa Sudamericana

En las acciones de la jornada 5 del grupo E de la CONMEBOL Copa Sudamericana, el Botafogo de Kadir Barría goleó 3-0 al Independiente Petrolero de la Primera División de Bolivia con goles de Cristian Medina (23'), Jordan Barrera (81') y Jhohan Gutiérrez en contra (86').
Este resultado coloca al club brasileño en el liderato de su grupo con 13 puntos, producto de 4 victorias y 1 empate.
El joven atacante canalero se quedó en el banco de suplentes, sin recibir oportunidad del entrenador Franclim Carvalho.
¿Cuándo vuelve a jugar Kadir Barría con el Botafogo?
El atacante de 18 años volverá a jugar en el Brasileirão, el sábado 23 de mayo ante São Paulo, en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido popularmente como Morumbi (3:00 pm).