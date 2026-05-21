LEGIONARIOS Fútbol Internacional - 21 de mayo de 2026 - 08:07

El Botafogo de Kadir Barría goleó a Independiente Petrolero en la Copa Sudamericana

Kadir Barría y el Botafogo se enfrentaron contra Independiente Petrolero en la CONMEBOL Copa Sudamericana.

En las acciones de la jornada 5 del grupo E de la CONMEBOL Copa Sudamericana, el Botafogo de Kadir Barría goleó 3-0 al Independiente Petrolero de la Primera División de Bolivia con goles de Cristian Medina (23'), Jordan Barrera (81') y Jhohan Gutiérrez en contra (86').

Este resultado coloca al club brasileño en el liderato de su grupo con 13 puntos, producto de 4 victorias y 1 empate.

El joven atacante canalero se quedó en el banco de suplentes, sin recibir oportunidad del entrenador Franclim Carvalho.

¿Cuándo vuelve a jugar Kadir Barría con el Botafogo?

El atacante de 18 años volverá a jugar en el Brasileirão, el sábado 23 de mayo ante São Paulo, en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido popularmente como Morumbi (3:00 pm).

