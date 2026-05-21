MLB MLB -  21 de mayo de 2026 - 08:14

MLB: Edmundo Sosa y Leonardo Jiménez destacaron el miércoles 20 de mayo

Repasa la actuación de los Grandes Ligas panameños en la jornada del miércoles 20 de mayo en la MLB.

MLB: Edmundo Sosa y Leonardo Jiménez destacaron el miércoles 20 de mayo

MLB: Edmundo Sosa y Leonardo Jiménez destacaron el miércoles 20 de mayo

FOTO: PHILLIES

Los Grandes Ligas panameños siguen viendo acción en la (MLB), con Edmundo Sosa de protagonista gracias a su cuadrangular con los Phillies de Philadelphia en el Citizens Bank Park.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Phillies/status/2057173837079368131?s=20&partner=&hide_thread=false

Actuación de los panameños en la MLB - miércoles 20 de mayo

Edmundo Sosa: El capitalino bateó de 3-1 con un jonrón, 2 carreras empujadas y 1 anotada en la derrota de los Phillies 9-4 frente a los Rojos de Cincinnati.

Leonardo Jiménez: El santeño de 25 años fue titular en la tercera base y conectó de 2-1 en la derrota de los Miami Marlins 9-1 ante los Bravos de Atlanta en el loanDepot park.

Iván Herrera: El pelotero de 25 años estuvo detrás del plato y bateó de 4-0 en la derrota de los Cardenales de San Luis 7-0 contra los Piratas de Pittsburgh en el Busch Stadium.

Justin Lawrence: El relevista de 31 años lanzó 1.0 episodio de 2 ponches en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 7-0 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Miguel Amaya: El santeño de 27 años estuvo como bateador designado y ofensivamente se fue de 3-0 con 1 ponche en la derrota de los Cubs de Chicago 5-0 frente a los Cerveceros de Milwaukee en el Wrigley Field.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Edmundo Sosa conectó enorme jonrón en derrota de los Phillies

MLB: Iván Herrera fue el héroe de la jornada para los Cardenales

MLB: Cubano Aroldis Chapman escaló al décimo puesto en salvamentos

Recomendadas

Últimas noticias