MLB: Edmundo Sosa y Leonardo Jiménez destacaron el miércoles 20 de mayo

Los Grandes Ligas panameños siguen viendo acción en la ( MLB), con Edmundo Sosa de protagonista gracias a su cuadrangular con los Phillies de Philadelphia en el Citizens Bank Park.

Actuación de los panameños en la MLB - miércoles 20 de mayo

Edmundo Sosa: El capitalino bateó de 3-1 con un jonrón, 2 carreras empujadas y 1 anotada en la derrota de los Phillies 9-4 frente a los Rojos de Cincinnati.

Leonardo Jiménez: El santeño de 25 años fue titular en la tercera base y conectó de 2-1 en la derrota de los Miami Marlins 9-1 ante los Bravos de Atlanta en el loanDepot park.

Iván Herrera: El pelotero de 25 años estuvo detrás del plato y bateó de 4-0 en la derrota de los Cardenales de San Luis 7-0 contra los Piratas de Pittsburgh en el Busch Stadium.

Justin Lawrence: El relevista de 31 años lanzó 1.0 episodio de 2 ponches en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 7-0 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Miguel Amaya: El santeño de 27 años estuvo como bateador designado y ofensivamente se fue de 3-0 con 1 ponche en la derrota de los Cubs de Chicago 5-0 frente a los Cerveceros de Milwaukee en el Wrigley Field.