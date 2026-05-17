El conjunto del CD Plaza Amador , actual bicampeón del fútbol canalero, buscara el tricampeonato cuando se enfrente al Alianza FC en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

En el Clausura 2025, el conjunto dirigido por Mario Méndez se impuso 2-0 al Alianza FC de Jair Palacios para proclamarse Bicampeón de la LPF en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los "plazinos" dejaron en el camino al UMECIT FC, luego de ganar el global 5-2, mientras que los "pericos" eliminaron en semifinales al Veraguas United en la tanda de los penales (0-3), en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.

El Plaza buscará su décimo título de la historia para ubicarse en el top 3 de los más ganadores. Por su parte, los "verdolagas" tratarán de levantar su segundo trofeo y primero desde el 2022.

CD PLAZA AMADOR VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER FINAL CLAUSURA 2026 LPF