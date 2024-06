Eurocopa 2024: Unai Simón reacciona a comentarios políticos de Mbappé

"Kylian es un jugador con mucha repercusión, en el mundo, en la sociedad. Al final, los jugadores tenemos mucha repercusión. Es un tema político, muchas veces tenemos una tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no", argumentó el guardameta del Athletic Club.

"Soy un profesional del balón, de lo único que me debería dedicar a hablar aquí es de temas deportivos y dejar los políticos a otros", añadió, zanjando un tema que, en el campo base de la selección francesa, sigue dando que hablar.

El domingo, el capitán de los 'Bleus' había llamado "a los jóvenes a votar", porque "extremismos están a las puertas del poder", ante las inminentes elecciones legislativas en Francia en el que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional parte como principal favorito, tras arrasar en las pasadas elecciones europeas.

Unas declaraciones que han marcado la actualidad extradeportiva de los 'Bleus', que debutan en la Eurocopa este lunes contra Austria (19h00 GMT).

Operación en la muñeca tras Eurocopa 2024

Pero de regreso al corazón de la Selva Negra, donde se encuentra la base de España, el guaradameta titular de la 'Roja' declaró a los medios que se someterá a una operación en una muñeca, sin precisar que tipo de dolencia tiene.

"Me operaré después de terminar la Eurocopa. El tiempo de baja y demás habría que hablarlo después, pero ni es algo que me impida jugar ni algo que me preocupa. Cuando llegue el momento hablaremos de ello", atajó el portero, sin querer dar detalles e insistiendo en estar bien para rendir en el torneo continental.

Dos días después de la victoria por 3-0 contra Croacia, con la que España arrancó la Eurocopa, el vasco de 27 años valoró el ambiente alrededor de la Selección, un grupo que "ilusiona y convence" a todo el mundo.

"Tanto nosotros como la prensa y la afición tiene mucha ilusion por esta Eurocopa y se ve que todos estamos remando en la misma dirección", declaró Unai Simón, cauto de cara al siguiente gran compromiso de la Roja, un "duro" partido contra Italia el próximo jueves en Gelsenkirchen, que será un "duelo" para ambos equipos.

"Para nosotros va a ser un reto para certificar el pase a octavos. Para los aficionados, creo que van a poder disfrutar de un partido muy duro y muy bonito", valoró.

FUENTE: AFP