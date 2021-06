Las amenazas a Morata deben ponerse "en manos de la policía", afirma Luis Enrique

"Creo que debería ser puesto en manos de las autoridades y que se corrija de manera rotunda", afirmó Luis Enrique.

El técnico de la Roja se expresaba así al ser preguntado por los insultos y amenazas recibidos por Morata, blanco de las críticas por la falta de gol de España, y sus familiares.

"Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce", había dicho Morata en la noche del jueves a la radio Cope.

"Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia... Que se mueran tus hijos... Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos hubieran puesto que era buen chaval", añadió el delantero de la Roja.

Morata aseguró que "le da igual" los 'memes', las bromas que se hacen en internet con él, pero "lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y les digan de todo".

Los futbolistas "estamos expuestos a todo tipo de críticas, las aceptamos, pero las amenazas a un jugador, a un familiar o un niño, no las aceptamos", afirmó por su parte el centrocampista Jorge Resurrección 'Koke'.

"Somos responsables de nuestros actos y tenemos que ser conscientes de lo que hacemos", añadió, insistiendo en que "hay que denunciar todo tipo de acoso".

"No me entra en la cabeza que haya gente que puede hacer este tipo de comentarios por redes sociales que pueden hacer mucho daño al jugador, que estás expuesto. Pero hacerlo con la familia y a niños es pasarse y es denunciable", concluyó Koke.

FUENTE: AFP