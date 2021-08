¡Messi no sigue en Barcelona! La página web del club está caída

La página Web del FC Barcelona está caída luego de anunciar que Lionel Messi no sigue en el club

A través de un comunicado oficial, el FC Barcelona comunicó oficialmente la noticia que nadie quería escuchar en Cataluña, Lionel Messi no seguirá en el club . Semejante noticia tuvo una repercusión inmediata, la pagina web del club no soportó tantas vivitas y se cayó.

Este jueves el FC Barcelona confirmó que no hubo acuerdo y que por lo tanto Lionel Messi no seguirá siendo jugador del club. El futbolista había quedado libre tras el final de la temporada 2020/21, pero aún estaba negociando con la institución para renovar. Tras varias reuniones se confirmó que el ciclo ha culminado.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, señaló la institución en un comunicado. En el escrito emitido hoy, la dirigencia agregó: “El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

Aunque ayer todo indicaba que la inyección de dinero aportada por el fondo de inversión CVC serviría para arreglar la situación económica del club, no ha sido así. Al parecer, la imposibilidad de hacer compatible el aceptar el dinero de CVC con seguir adelante con la Superliga ha sido lo que ha hecho saltar la operación por los aires.

El elenco blaugrana había anunciado en los últimos meses los arribos del neerlandés Memphis Depay, el español Eric García y de Sergio Kun Agüero, todos como agentes libres, en el marco de un plan que buscaba elevar el nivel de la plantilla.