Hamraoui no va con Francia debido a su "traumatismo", dice seleccionadora

Hamraoui no irá convocada con Francia tras escándalo en su equipo

Kheira Hamraoui , la jugadora del PSG agredida el 4 de noviembre, no figura en la lista de convocadas de la selección francesa anunciada este jueves, debido a su "traumatismo físico y psicológico", explicó la entrenadora Corinne Diacre.

"He seguido a través de la prensa lo que Kheira ha sufrido. Es un traumatismo físico pero también psicológico. No tengo otro comentario que hacer porque no conozco el caso en profundidad. Hay una investigación en curso. Dejemos hacer a la justicia", dijo Diacre.