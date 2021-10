"Hay una guerra interna en el Barcelona", señala Luis Suárez

Al mismo tiempo, también se pronunció sobre la marcha de su amigo Lionel Messi al PSG y de las especulaciones que giran en torno a Xavi Hernández como posible reemplazante del técnico neerlandés.

"Hay una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores”, señaló el uruguayo.

"No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tenga que tener", dijo Suárez en la entrevista.

"A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno y por el respeto que siempre les he brindado, pero rencoroso para nada", aclaró el goleador, no sabe si el "karma", en el que cree, le está "dando la razón" sobre si su antiguo club de equivocó. "No me gusta hacer leña del árbol caído. Me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por la gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer. Esperemos que sea un bache y le dé la vuelta porque está a tiempo y hay mucho futuro con los jugadores que están saliendo", indicó el ahora delantero del Atlético de Madrid.

El delantero uruguayo es figura en el ataque del Atletico de Madrid.

El futbolista, que se enfrentará a su antiguo club el próximo sábado por la octava fecha del campeonato español, indicó que "Xavi está muy capacitado como entrenador, pero aún no es el momento para tomar las riendas del plantel".