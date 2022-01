Jan Oblak da la cara por el Atlético de Madrid: "Hay que mejorar muchísimo"

"Hemos querido llegar a la final, hemos querido ganar la Supercopa, pero no hemos hecho lo suficiente", añadió el portero rojiblanco, que felicitó a su rival: "han ganado y se merecen estar ahí".

"Es un momento complicado. Hoy tienes el partido 1-0 y te marcan dos veces de balón parado, tenemos que encontrar respuesta a esta pregunta, si no va a ser complicado hasta final de temporada", dijo Oblak.

"No hemos hecho un buen partido, el plan no era eso, el plan era más de presionar y tener más el balón, pero no ha salido así, todo el equipo está decepcionado, es un momento difícil, pero van a llegar otros partidos, hay que levantarse y mejorar muchísimo", concluyó.

