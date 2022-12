Lionel Messi podría presidir Argentina, arroja encuesta

https://twitter.com/ElElectoral/status/1607776738112577539 Un 44 % de los argentinos votaría a Lionel Messi como presidente, según una encuesta de Giacobbe.



Un 38 % rechazaría votarle y un 18 % no lo descartaría.

Detrás de Messi, Javier Milei obtendría un 12% de los votos mientras que el 11% se lo llevaría Cristina Kirchner. Patricia Bullrich se sitúa con un 9 % de intención de voto, y Macri, con un 7 %. Alberto Fernández apenas supera el 1 %.

A la pregunta concreta sobre Leo Messi, un 43,7% votaría a Messi en el caso de ser presidente, un 37% no lo haría en ninguno de los casos, un 15% quizás lo votaría (por lo tanto no lo descartaría) mientras que un 1% no sabe no contesta.

El pasado 18 de diciembre, Lionel Messi anotó dos goles en la final del Mundial de Qatar 2022, en donde Argentina se impuso en la tanda de penales sobre Francia, en un compromiso que terminó igualado 3-3 luego de 120 minutos de un intenso encuentro.