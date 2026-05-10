Mundial 2026: Conoce a la selección de Argentina

La Selección de Argentina competirá en su 19° Copa Mundial de la FIFA cuando defienda la corona en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
La "Albiceleste" quedó ubicada en el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut está programado para el 16 de junio ante los argelinos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (8:00 pm).
¿Cómo se clasificó Argentina al Mundial 2026?
El empate de Bolivia ante Uruguay, por la fecha 14 de las Eliminatorias sudamericanas, le otorgó la clasificación al equipo de Scaloni antes de su partido ante Brasil, en el Monumental. La Albiceleste dominó la competencia y logró su pasaje cuatro jornadas antes del final de la clasificatoria, que terminó en lo más alto con nueve puntos de ventaja (38) sobre el segundo, Ecuador (29).
Amistosos de Argentina previo al Mundial
- Argentina 1-0 Venezuela
- Puerto Rico 0-6 Argentina
- Angola 0-2 Argentina
- Argentina 2-1 Mauritania
- Argentina 5-0 Zambia
Datos de Argentina en Mundiales
Mejor resultado en la Copa Mundial: Campeón (1978, 1986 y 2022)
Clasificaciones en la Copa Mundial: 19 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
FUENTE: FIFA