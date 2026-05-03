Lionel Messi y su familia asisten al Gran Premio de Miami de la F1

Lionel Messi acudió este domingo como invitado al Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, donde se le vio en el garaje de Mercedes y sentándose a los mandos del monoplaza del italiano Andrea Kimi Antonelli.

El futbolista argentino llegó acompañado de su mujer, Antonela, y de sus hijos para presenciar un Gran Premio al que también asisten, entre otros invitados, el extenita Rafael Nadal, el golfista Jon Rahm o el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal.

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Lionel Messi invitado al Gran Premio de Miami

En el garaje de Mercedes, Messi se hizo una fotografía con Antonelli, líder del Mundial, quien saldrá desde la 'pole' este domingo, y con su compañero de escudería, el británico George Russell, quien partirá desde la quinta plaza.

El Inter de Miami de Messi perdió el sábado 3-4 con el Orlando City con un gol encajado en el tiempo añadido, tras desperdiciar una ventaja de 3-0.

Argentina está representada en el GP de Miami por Franco Colapinto (Alpine), quien saldrá octavo.

La prueba de Miami es la cuarta del calendario y la primera desde el GP de Suzuka (Japón) en marzo, debido a la suspensión de los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí por el conflicto en Irán.

Antonelli, con 75 puntos, y Russell, con 68, lideran el Mundial, seguidos de los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc (55 puntos) y Lews Hamilton (43 puntos).