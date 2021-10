¿Qué pasa con Mauro Icardi y Wanda Nara?

Según lo revelado por Yanina Latorre, Mauro Icardi comenzó a investigar a la madre de sus hijas Isabella y Francesca. "No empieza Wanda a desconfiar si no que Icardi, que el sábado le dijo 'te veo distante, estás rara', y le pidió las claves de sus cuentas y empezó a verle el Instagram . Wanda le preguntó por qué tantas preguntas y le pidió el teléfono de Icardi y le encontró todo en Telegram".

Wanda Nara publicó una historia en su cuenta de Instagram el mismo sábado con un fuerte mensaje: "Otra familia más que te cargaste por zorra!". Luego la empresaria dejó de seguir a su esposo en Instagram y borró todas las fotografías de Instagram que tenía junto a él.

"Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes de Telegram que ella leyó. Yo tengo los mensajes. Él la tenía agendada como CS. Me duele que la China dice 'que se arreglen ellos'. Loca, hacete cargo", inició contanto la periodista Yanina Latorre y agregó: "La zorra de la que habla Wanda en sus historias es la China. La historia es tremenda", refiriéndose a la modelo y actriz Maria Eugenia la 'China' Suárez.

¿Qué decían los mensajes entre Icardi y la China Suárez?

"La China le mandaba fotosde todo lo que hacía, le rogaba de verse, salir de 'joda' (fiesta) juntos. Él de los entrenamientos. Icardi no niega nada, lo que dice que es que no la vio. Lo lleva todo a un coqueteo", siguió contando Latorre en el programa televisivo.

Luego de esta situación, Wanda le habría pedido el divorcio al jugador del PSG y dejó la mansión donde residen en París para viajar a Milán junto a las hijas que ambos tienen en común.

"Ella le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada, ella no gritó, no hizo escándalo, no revoleó teléfonos. Él está muy deprimido, no para de llorar. Ella está que se la lleva el demonio. Ella hoy se considera soltera", agregaron.

Icardi se ausenta de los trabajos con el PSG y busca el perdón de su esposa

El domingo, Icardi publicó una fotografía en sus historias de Instagram junto a su esposa felicitándola por el día de las madres que se celebró ese día en Argentina, pero al día siguiente recibió una bofetada de Wanda Nara, pues la empresaria también compartió una foto de su mano con el texto: "Me gusta más mi mano sin anillo".

"Él cree que si sube una foto la va a convencer". Pero no solo eso, Latorre asegura que el delantero no volverá a jugar hasta solucionar la situación: "Icardi dice 'no voy más a entrenar'. No avisó en el club y le dice que si ella no vuelve y lo perdona él no va a jugar más", manifestó Yanina Latorre sobre las fotografías compartidas en Instagram.

El delantero argentino se ausentó dos días de los entrenamientos con el PSG (domingo y lunes) y pese a que fue convocado por Mauricio Pochettino para el duelo de este martes ante el Leipzig por la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League, Icardi le habría manifestado al técnico que no se siente bien para disputar este encuentro debido a su situación familiar.

"Tiene un problema personal, no pudo entrenar hoy. Está en la lista para mañana y lo veremos esta noche cuando llegue. Analizaremos la situación para ver si puede estar dentro del grupo o no", había señalado ayer Mauricio Pochettino.