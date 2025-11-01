SORPRESA. Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole y desmiente infidelidad

Lamine Yamal ha puesto fin a las especulaciones sobre su relación con Nicki Nicole al confirmar públicamente su ruptura con la cantante argentina. El futbolista del FC Barcelona reconoció el distanciamiento en declaraciones a Javi Hoyos, despejando así los rumores que circulaban en redes y medios de comunicación.

"No estamos juntos", afirmó Yamal, quien además quiso aclarar que la separación no se debió a una infidelidad. «Simplemente nos hemos separado, y ya. Todo lo que se está diciendo no tiene nada que ver con nuestra relación», puntualizó.

La pareja había despertado gran atención mediática desde que hicieron pública su relación, siendo protagonistas tanto en la prensa deportiva como en la de entretenimiento. Sin embargo, tras varios meses de rumores y especulaciones, ambos han decidido seguir caminos distintos.

La información, revelada por Javi Hoyos en el programa D Corazón, ha generado un gran revuelo en redes sociales. Los seguidores de ambos artistas llevaban días comentando posibles señales de ruptura y los supuestos motivos detrás de ella, especialmente después del viaje de Yamal a Milán, donde fue visto celebrando con amigos y amigas.

Lamine Yamal niega infidelidad

Ante las acusaciones de un posible desliz durante esa estancia, el joven futbolista ha sido tajante: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona". Con estas palabras, Lamine Yamal busca cerrar definitivamente los rumores y dejar claro que la separación se dio en buenos términos.

FUENTE: Sport