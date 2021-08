Thomas Christiansen: "Me ha costado mucho sacar a Gaby, pero puede estar en otras convocatorias"

Entre los elegidos, un total de 9 jugadores fueron llamados por primera vez por el técnico Christiansen para estas eliminatorias, tras no estar presentes en las dos rondas anteriores.

Conferencia de Thomas Christiansen

Ellos son: Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Azmahar Ariano, Óscar Linton, Romeesh Ivey, Iván Anderson, Jorge Gutiérrez, Rolando Blackburn y Alfredo Stephens.

En la lista de Thomas Christiansen no se encuentra el habitual Gabriel Torres en la delantera de Panamá. El jugador de Pumas de la Liga MX queda fuera de la convocatoria en los primeros tres partidos rumbo al mundial Qatar 2022.

"Cuando haces una alineación no piensas solo en la experiencia, no solamente es un partido, tengo que pensar en muchos factores, me ha costado mucho sacar a Gaby. En estos partidos de eliminatoria no está , pero va a estar en los otros", mencionó Christiansen.

Los jugadores llamados tendrán que concentrarse el sábado 28 de agosto y realizar las pruebas contra la COVID-19 y arrancaran los entrenamientos el domingo 29.