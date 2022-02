Gary Stempel tras su renuncia:"Me deben 3 meses, no aguanté más"

" Presenté mi renuncia ayer. Hablé con los jugadores el martes. Sabía que la huelga venía por el atraso de los pagos. Tomé la decisión. Por la falta de dirección, de unión de la directiva que no da la cara, que no le habla a los jugadores, que no apoya al cuerpo técnico. Me deben tres meses. Esto viene de otras temporadas", dijo alto y claro Gary Stempel, ahora ex DT de Universitario.

Gary Stempel aseguró que la directiva no ha dado la cara, y que no sabe exactamente quiénes son los que mandan, ya que hay varias corrientes a lo interno del club.

"Lamentablemente el rol de la directiva, que en realidad es bastante confuso, porque no entiendo quién está encargado del equipo. No hay liderazgo. No hay dirección. Se hace muy difícil para trabajar así", agregó Stempel en A La Candela.

PROBLEMAS

Gary Stempel también denunció que los jugadores lo llamaban a veces porque no había comida en la casa club, y él tenía que resolver, si no había hielo, también tenía que resolver.

"No podía aguantar más. He aguantado muchas cosas en el fútbol panameño. No es la primera vez. No me sorprende. Es otra experiencia más", detalló Stempel.

DEUDAS

"Le deben a todos los jugadores. Pueden ser tres quincenas. La temporada pasada no pagaban a tiempo tampoco. No entrenamos por 10 días por el COVID-19 antes de iniciar el torneo. Ahora tenemos otro paro. No sé qué quiere la directiva", manifestó Stempel.