Panameños Lucca González y Juan Felipe Motta se destacan en el LAAC

Lucca González y Juan Felipe Motta fueron los panameños que se destacaron en la ronda 3 del Latin America Amateur Championship (LAAC) que se disputa en Lima, Perú.

Ambos panameños tuvieron una buena jornada, entre los mejores 35, en busca de cerrar con fuerza el torneo que reúne a destacados latinoamericanos.

González vivió su mejor tarjeta de la semana con 70 golpes, con "birdies" que llegaron en los hoyos 12, 17 y 18, mientras que los bogeys se concentraron en el 11, 1 y 4.

Por su parte, Juan Pablo Motta, debutante en el LAAC, firmó una ronda par, con tarjetas previas de 73 y 75, arrancando con "birdie" en el 12, bogey en el 13, otro birdie en el 17 y un bogey en el 4.

Después de la destacada jornada, la tercera ronda, González y Motta sumaron +8, ubicados empatados en la posición 35.

Con la mirada puesta en el título, el argentino Segundo Oliva Pinto brilló con la mejor tarjeta del día con 64 golpes.