FC Barcelona vs Villarreal: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J13 de LaLiga

El FC Barcelona buscará mantener el liderato de LaLiga cuando enfrente al Villarreal en la jornada 13 de LaLiga.

El equipo de Hansi Flick suma 33 puntos, vienen de ganar 2-1 al Atlético de Madrid con doblete de Fermín López.

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Mientras que el "Submarino Amarillo" es octavo con 15 unidades tras su último triunfo ante Getafe 2-0 con los tantos de Tajon Buchanan y Carlos Romero Serrano.

La campaña pasada el FC Barcelona ganó los dos encuentros entre ambos con marcador de 0-2 y 4-1.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Villarreal