París 2024: ¿Cuándo debuta Panamá en los juegos olímpicos?

Hillary Heron: La gimnasta de 20 años que realizó el ‘Biles 1’ en el Campeonato Mundial de Amberes 2023, llevará la bandera de Panamá en la ceremonia inaugural junto a Franklin Archibold.

Competirá el domingo 28 de julio en la prueba de All Around de Gimnasia Artística femenina en el Bercy Arena, desde las 2:30 a.m.

Emily Santos: La nadadora de 19 años estará en sus segundos Juegos Olímpicos después de Tokio 2020 y competirá el domingo 28 de julio desde las 4:00 a.m. en La Defense Arena.