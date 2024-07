París 2024: Velocista dominicana Marileidy Paulino confía en potencial oro

Paulino (27 años), que tiene como mejor marca personal 48.76, se dio a conocer con las dos platas olímpicas logradas en Tokio en 2021 (400 metros y relevo 4x400 metros mixto) y sueña ahora sin complejos con subir a lo más alto del podio.

¿Qué supuso para usted ser la abanderada de República Dominicana en una ceremonia de apertura olímpica tan singular como la de estos Juegos de París?

"La ceremonia de inauguración fue increíble ya que fue la primera vez para mí llevando la bandera dominicana, junto con (el gimnasta) Audrys Reyes. Muchos atletas desearían poder vivir esa experiencia. Y en un barco, además. Gracias a Dios, la lluvia al final no ha afectado porque cuando me cae un poco de agua tiende a darme gripe de una vez y me dura dos semanas, pero gracias a Dios que no me pasó. No conocía París de manera tan completa como por la trayectoria que hicieron en la ceremonia, fue increíble, la verdad".

¿En qué estado llega a esta competición? en París 2024

"Me he preparado super bien para estos Juegos Olímpicos. Física y mentalmente estoy más que preparada, sé lo que voy a hacer en cada carrera. Solo hay que esperar que llegue el día. La Marileidy que llegó a Tokio no era conocida, no había conocido tanto a los contrincantes. Ahora ya mucha gente me conoce, haber conseguido un título mundial me hace estar en el foco de las atletas. Físicamente estoy bien y soy una de las favoritas", añadió

P: El año pasado antes del Mundial de Budapest llegó como la principal favorita y ganó. ¿Está este año más abierta la pugna por el título?

"Actualmente no estoy en el ranking número 1 (de los mejores tiempos de la temporada, donde va séptima), puede que no me vean como favorita, pero ya la gente sabe mi potencial y lo que yo puedo dar. Gracias a Dios todo está bien y no pienso en eso. Son muchos meses anteriores los que he trabajado para poder llegar aquí (...) Yo me sentiría satisfecha en los Juegos con un 47 (bajar de 48 segundos) y con la medalla de oro", finalizó la atleta de 27 años de edad.

FUENTE: AFP