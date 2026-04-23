OLIMPIADAS 23 de abril de 2026 - 13:02

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Brasil lidera el mellarero, Panamá es octavo.

Repasa el medallero de Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 que lidera Brasil con 124 medallas, Panamá obtiene 20 en el octavo lugar.

juegos Suramericanos de la Juventud 2026

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FOTO: COP

Panamá arrancó el torneo con bronce cuando Danna De león se impuso en judo (-44kg) al superar a la ecuatoriana Daniela Rodríguez, esto luego de haber obtenido su puesto de repechaje al vencer a la chilena Dominique Barra.

Por otra parte, entre lo más destacado, Norman Simmons también escribió su nombre a la historia al ganar su medalla de oro derrotando al brasileño Jean Carlos Do Nascimento en la categoría de los 90 kilogramos de boxeo masculino.

La selección de Panamá acumula 19 medallas en total que se desglosan en Oro (4), Plata (3) y 13 de bronce.

Medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  1. Brasil / 124 unidades
  2. Argentina / 80 unidades
  3. Venezuela / 61 Unidades
  4. Colombia / 59 unidades
  5. Chile / 33 unidades
  6. Ecuador / 46 unidades
  7. Perú / 32 unidades
  8. Panamá / 20 unidades
  9. Uruguay / 11 unidades
  10. Paraguay / 7 unidades
  11. Guyana / 4 unidades
  12. Bolivia / 4 unidades

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