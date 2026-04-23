Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Brasil lidera el mellarero, Panamá es octavo.

El medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 toma forma en su día 12 de haber iniciado el torneo en territorio panameño.

Panamá arrancó el torneo con bronce cuando Danna De león se impuso en judo (-44kg) al superar a la ecuatoriana Daniela Rodríguez, esto luego de haber obtenido su puesto de repechaje al vencer a la chilena Dominique Barra.

Por otra parte, entre lo más destacado, Norman Simmons también escribió su nombre a la historia al ganar su medalla de oro derrotando al brasileño Jean Carlos Do Nascimento en la categoría de los 90 kilogramos de boxeo masculino.

La selección de Panamá acumula 19 medallas en total que se desglosan en Oro (4), Plata (3) y 13 de bronce.

Medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026