Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro "pega" primero a Chiriquí en la gran final

La novena de Bocas del Toro se llevó el primer partido de la serie final del Béisbol Mayor 2026 luego de vencer 7-3 a Chiriquí en el Estadio Calvin Byron.

En la misma primera entrada Chiriquí tomaría la ventaja gracias a Erasmo Caballero que falló con rodado al campo corto, pero desde tercera anotó Jhonny Santos.

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No fue hasta la quinta cuando los locales le dieron vuelta al marcador, primero Jonathan Mendoza con hit al izquierdo para empujar a Jael Escobar y luego Melvin Novoa con sencillo al central para que anotara Héctor Rayo. Luego Yeremy Lezcano falló con jugada de selección para remolcar la tercera.

Pero en la séptima entrada los chiricanos respondieron para igualar las acciones gracias a un imparable productor de dos carreras de Jeffer Patiño.

Bocas se puso arriba en la pizarra gracias a un hit productivo de Jael Escobar en la octava entrada, le siguió Melvin Novoa con imparable remolcador del refuerzo nica hacia el izquierdo.

La definitiva llegó tras un error en el tiro del receptor a segunda que aprovechó Mendoza para llegar al plato.

A la ofensiva por los ganadores destacaron Melvin Novoa que se fue de 4-2 con 3 remolcadas, Jonathan Mendoza de 5-2 con 2 anotadas y 1 producida.

El partido lo ganó Pedro Torres que tiró 8 entradas, permitió 9 hits, 3 carreras, 2 bases por bolas y recetó 7 ponches. El revés fue para el relevista Steven Fuentes que permitió una carrera en 2.2

El último out en el triunfo de Bocas del Toro