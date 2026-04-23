Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá mantiene paso perfecto en béisbol

La Selección de Béisbol de Panamá logró su cuarta victoria de la ronda de apertura en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 , tras superar 9-4 a Curazao en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

¡Cuarto triunfo de Panamá! Panamá venció 9-4 a Curazao y tiene récord de 4-0 en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/iINgXSr619

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Los panameños anotaron cinco carreras en el primer episodio, una en el segundo y tres en el tercero para certificar el triunfo y mantenerse invicto y líder con récord de 4-0.

El mejor bateador de Panamá fue Jonathan Ramos, conectando de 4-2 con 1 carrera empujada, 1 anotada y 1 ponche.

El lanzador abridor Johan Camarena se acreditó el triunfo y Helmir Myustinov cargó con la derrota.

Con esta victoria, los canaleros aseguran prácticamente su boleto a la final para luchar el sábado por la medalla de oro.

Próximo duelo de Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Los dirigidos por Adolfo “Capirita” Rivera chocarán este viernes 24 de abril ante Brasil en el mismo escenario (2:00 pm por RPC).