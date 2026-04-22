Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá le gana a Colombia para seguir invicto

La novena de béisbol de Panamá que participa en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se llevó una victoria de 10-2 ante Colombia luego de ganar sus dos primeros partidos ante Perú y Argentina respectivamente.
En la segunda entrada Jonathan Ramos pegó un triple remolcador de tres carreras y luego fue traído al plato por imparable de Anderson Cousins.
Las últimas carreras llegaron en la tercera entrada con hit remolcador de dos carreras de Edward Delgado.
Los dirigidos por "Capirita" Rivera pegaron un total de 11 hits y cometieron 2 errores en la defensa. Destacaron Dael Long que se fue de 2-2 con 3 anotadas, Edward Delgado de 5-1 con 2 impulsadas, Jonathan Ramos de 2-1 con 3 remolcadas y 2 anotadas, Anderson Cousins de 4-2 con 2 producidas.
El partido lo ganó Abel Sánchez que tiró 5 entradas de 4 hits, 2 carreras, 2 bases por bolas y 5 ponches, por su parte el salvamento fue para Jaffeth Florez que lanzó las últimas dos entradas de 2 hits, 1 base por bolas y 1 ponche.
Próximo partido de Panamá
Mañana es cuarto encuentro cuando se midan ante Curazao.