BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  23 de abril de 2026 - 11:23

Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J1 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro se ven las caras en el juego 1 de la Serie final del Béisbol Mayor 2026.

Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha

Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J1 serie final del Béisbol Mayor 2026

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 1 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Será el quinto enfrentamiento histórico por el título entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Esta rivalidad, una de las más recurrentes en la última década, tiene como antecedente los enfrentamientos de 2013, 2014, 2018 y 2020.

Los chiricanos avanzaron a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.

Por su parte, los bocatoreños dejaron en el camino a los colonenses en 7 partidos.

CHIRIQUÍ VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J1 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Jueves, 23 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Calvin Byron
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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