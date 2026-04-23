Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J1 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 1 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Los chiricanos avanzaron a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.
Por su parte, los bocatoreños dejaron en el camino a los colonenses en 7 partidos.
CHIRIQUÍ VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J1 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Jueves, 23 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Calvin Byron
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes