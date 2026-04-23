Chiriquí vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J1 serie final del Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro chocarán en el juego 1 de la emocionante serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

Será el quinto enfrentamiento histórico por el título entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro . Esta rivalidad, una de las más recurrentes en la última década, tiene como antecedente los enfrentamientos de 2013, 2014, 2018 y 2020.

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Los chiricanos avanzaron a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.

Por su parte, los bocatoreños dejaron en el camino a los colonenses en 7 partidos.

CHIRIQUÍ VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J1 DE LA SERIE FINAL BÉISBOL MAYOR 2026