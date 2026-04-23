Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy jueves 23 de abril

ceEl Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 llega a su fase más importante, la serie final, en donde las novenas de Chiriquí y Bocas del Toro tendrán caras a caras en busca de los máximos honores.

Chiriquí vs Bocas del Toro a las 7:00 P.M. en el Estadio Calvin Byron (Partido en vivo por RPC).

Las novenas se verán las caras en el Juego 1, en el inicio de la búsqueda del título de la pelota nacional, luego de superar unas emocionantes semifinales.

Los chiricanos ya esperan rival desde días atrás, después de dejar en el camino a los "Vaqueros" de Panamá Oeste en 5 partidos, mientras que los "tortugueros" se extendieron a 7 juegos, para ganar su boleto a la final, derrotando en crucial duelo a Colón, con un brillante Didier Vargas en la lomita del diamante.