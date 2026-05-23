La AMB ordena que Gervonta Davis se enfrente al "Kid Austin" Floyd Schofield

El Comité de Campeonatos de la World Boxing Association (AMB) ordenó el combate mandatorio entre el campeón de peso ligero, Gervonta Davis y el retador número 1 del ranking, Floyd Schofield.

El organismo pionero envió la comunicación a ambas partes este sábado 23 de mayo, en la que otorgó un lapso de 30 días para llevar a cabo las negociaciones, el cual finalizará el próximo 22 de junio.

"La regla de campeonato C.10 – Períodos de defensa del título, dice que los campeones de las divisiones que no sean el peso pesado deben defender cada nueve (9) meses desde la fecha en que obtuvieron el título. En el caso de Davis, su última pelea fue el 1 de marzo de 2025, cuando retuvo su título mediante un empate mayoritario frente a Lamont Roach, por lo que el combate mandatorio tiene un retraso considerable", escribió la AMB

Además, la regla WBA C.13 – Limitaciones de combates, dice que el campeón no puede pelear contra un boxeador que no sea el retador oficial dentro de los sesenta (60) días posteriores al vencimiento del período de defensa obligatoria.

El organismo pionero otorgará el lapso de negociación correspondiente a los equipos de ambos peleadores y en el caso de que no llegasen a un acuerdo, o alguna de las partes se negase a hacerlo, la WBA podrá ordenar una subasta bajo el reglamento y las condiciones internas.

FUENTE: WBA