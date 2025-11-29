LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  29 de noviembre de 2025 - 20:20

¡BICAMPEONATO! El CD Plaza Amador se corona campeón del Clausura 2025

Con goles de Jorlian Sánchez y José Murillo, el CD Plaza Amador superó al Alianza en la Final del Clausura 2025 de la LPF.

¡BICAMPEONATO! El CD Plaza Amador se corona campeón del Clausura 2025FOTO: LPF

El CD Plaza Amador superó por marcador de 2-0 al Alianza FC y se corona como campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de una gran Final en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los "leones" salieron a la cancha a ganar la mitad de la cancha, con posesiones largas y buscando generar peligro con la velocidad con la que cuenta su frente de ataque.

En 6' minutos de partido, los de la plaza tuvieron una jugada de peligro con Jorlian Sánchez aprovechando el error defensivo para rematar de espaldas al marco, pero se fue desviado.

Luego, los "pericos" respondieron con juego directo para Heuyín Guardia, pero Abdul Knight terminó cerrando bien en defensa y despejando el peligro del área.

El rugido en el primer tiempo de la Final de la LPF

Jorlian Sánchez apareció sobre el minuto 16' para elevarse en el área para el 1-0 con el golpe de cabeza, tras el centro de Yoameth Murillo desde la banda izquierda.

A la media hora de partido, los "verdolagas" respondieron con más juego directo, que no pudo aprovechar Alvin Mendoza y Heuyín Guardia.

Los dirigidos por el DT Jaír Palacios terminaron presionando sobre el final del primer tiempo y tuvieron una muy clara, con Denzel Spencer disparando con potencia, venciendo al arquero, pero Jimar Sánchez salvó en la línea, con una gran jugada defensiva.

La segunda mitad arrancó con un Alianza distinto, con Jhon Jairo Alvarado y Reynaldiño Verley entrando a la cancha e inquietando a la defensa de Plaza Amador.

El equipo dirigido por el DT Mario Méndez reaccionó y al 56' "Negrito" Quintero apareció en em mano a mano ante el arquero, que terminó cerrando bien para evitar el segundo gol.

El definitivo gol

Un ida y vuelta en el Estadio Rommel Fernández, pero los actuales campeones fueron los que aprovecharon con José "Gasper" Murillo anotando sobre el 85', después de ganar el rebote del arquero Jean Ambuila para aumentar la ventaja en el marcador.

Así los "leones" cierran de gran manera su temporada del Clausura 2025 con un nuevo título, repitiendo lo de la temporada del Apertura, como bicampeones.

El histórico "equipo del pueblo" consigue su noveno campeonato.

