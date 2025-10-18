LPF: CD Universitario y San Francisco igualaron en Penonomé

El Estadio Universidad Latina de Penonomé fue el escenario donde el CD Universitario del técnico Ángel Sánchez empató sin goles frente al San Francisco de Jorge Dely Valdés, en la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

La primera ocasión del peligro llegó al minuto 20' con un tiro libre de Darwin Pinzón, que pasó cerca del arco del guardameta Andrés Pérez.

¡No llegaron los goles! CD Universitario y San Francisco empataron sin goles en la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la #LPFxRPC . @LPFpanama pic.twitter.com/CoOpNquIND

En el segundo tiempo, "los monjes" tuvieron otra llegada con un remate de cabeza de Cristian Marín, pero la "U" reaccionó con un cabezazo de Ariel Betegón y el portero Jorginho Frías evitó la caída de su arco con una enorme atajada.

La polémica se hizo presente cuando el segundo asistente decretó fuera de lugar en una anotación que había terminado en gol de Édgar Góndola al 90+2 tras un tiro de esquina.

El San Francisco marcaba el primer gol del partido con Góndola, pero el línea decretó fuera de lugar. #LPFxRPC pic.twitter.com/kGBvG7KW51 — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 19, 2025

Este resultado deja al San Francisco en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 18 puntos, mientras que el CD Universitario se ubica en la tercera posición también con 18 unidades.