LPF: Detalles del Juego de las Estrellas 2025 entre Nacionales y Extranjeros

LPF: Nacionales vs Extranjeros- Juego de las Estrellas 2025

Este sábado 23 de agosto, la provincia de Veraguas será escenario de un gran evento con la celebración del Juego de las Estrellas 2025 de la LPF en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo.

El espectáculo deportivo reunirá a las Estrellas Nacionales y Extranjeras de la Liga Panameña de Fútbol, en un enfrentamiento lleno de talento, emociones y pasión por el fútbol, desde las 8:00 p.m.

Los nacionales serán dirigidos por Mario Méndez y los extranjeros por Gonzalo Soto.

La afición podrá disfrutar de un ambiente único y asegurar su entrada con los siguientes precios para el Juego de las Estrellas:

* Entrada general: $5

* Palco: $10 por persona (capacidad para 10 personas, incluye hielo y bebida especial).

Los boletos ya están disponibles en passline.

FUENTE: LPF