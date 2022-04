LPF: El partido entre Potros del Este y Plaza Amador no se disputó

El partido pactado para las 4:00 pm en el Estadio Javier Cruz no se llevó a cabo este sábado. Los oncenos no ingresaron al terreno de juego.

Plaza Amador llegaba a este partido tras golear al CD Universitario, mientras que Los Potros empataron en la pasada Jornada ante San Francisco.

En los últimos días La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) hizo un llamado a AFUTPA y a clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), para llegar a un consenso y disputarse la Jornada 12 del Apertura 2022.

En una reunión por seis horas, no se llegó a ningún acuerdo entre las partes.

"Luego de las 4 de la tarde, hora en la que estaba programado el partido, se dieron los 15 minutos de espera de los equipos. Potros no se presentó. Plaza sí estaba, pero al final no salió a jugar, me imagino que por empatía con los Potros que si no comparecían perdían el partido. La Asociación (AFUTPA) estaba con los jugadores del Plaza", explicó el Presidente de la Liga Panameña de Fútbol Mario Corro.

Ambos clubes se pronunciaron en sus redes sociales

El CT de Plaza siempre estuvo preparado para jugar.