LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  26 de abril de 2026 - 11:55

LPF: Equipos clasificados a semifinales en el Clausura 2026

Los líderes de cada conferencia avanzarán de manera directa a las semifinales del Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Equipos clasificados a semifinales en el Clausura 2026

LPF: Equipos clasificados a semifinales en el Clausura 2026

Foto: LPF

El conjunto del CD Plaza Amador se convirtió oficialmente en el primer clasificado a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los plazinos igualaron 2-2 con UMECIT FC en la fecha 15 para llegar a un total 28 unidades y con tres puntos por jugar en la última fecha.

Alianza, segundo lugar de la Conferencia Este solo podría llegar a 27 unidades, lo que automáticamente le da la clasificación directa a los dirigidos por Mario Méndez.

Veraguas United, actual líder del Oeste, tiene 21 puntos y solo con ganar su choque ante Unión Coclé del domingo 26 de abril, aseguraría su boleto directo a la etapa semifinal.

Los segundos y terceros lugares de cada conferencia jugarán un playoffs por dos boletos a las semifinales.

Equipos clasificados a semifinales en el Clausura 2026 de la LPF

  • CD Plaza Amador

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