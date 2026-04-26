LPF: Equipos clasificados a semifinales en el Clausura 2026

El conjunto del CD Plaza Amador se convirtió oficialmente en el primer clasificado a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

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Los plazinos igualaron 2-2 con UMECIT FC en la fecha 15 para llegar a un total 28 unidades y con tres puntos por jugar en la última fecha.

Alianza, segundo lugar de la Conferencia Este solo podría llegar a 27 unidades, lo que automáticamente le da la clasificación directa a los dirigidos por Mario Méndez.

Veraguas United, actual líder del Oeste, tiene 21 puntos y solo con ganar su choque ante Unión Coclé del domingo 26 de abril, aseguraría su boleto directo a la etapa semifinal.

Los segundos y terceros lugares de cada conferencia jugarán un playoffs por dos boletos a las semifinales.

Equipos clasificados a semifinales en el Clausura 2026 de la LPF