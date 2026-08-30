LPF: San Francisco golea al Plaza Amador en el "Muquita" Sánchez

El San Francisco FC goleó 4-1 al CD Plaza Amador en la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un duelo interconferencias disputado en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez.
Por su parte, Alberto Quintero fue el encargado de marcar para Plaza Amador y poner el 1-1 parcial en el encuentro.
En la segunda mitad, San Francisco tomó nuevamente el control y terminó imponiéndose con goles de Omar Browne al 52’y Kenny Bonilla al 70’, para sellar el contundente 4-1 final.
Plaza Amador debe enfocarse en la LPF
La derrota llega después de que Plaza Amador quedara eliminado de la Copa Centroamericana, tras caer ante Liga Deportiva Alajuelense (3-1), por lo que el conjunto placino deberá enfocarse ahora en recuperarse en el campeonato nacional.