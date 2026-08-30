LPF: San Francisco golea al Plaza Amador en el "Muquita" Sánchez

El San Francisco FC goleó 4-1 al CD Plaza Amador en la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) , en un duelo interconferencias disputado en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez .

El conjunto franciscano comenzó pegando temprano. Ronaldo Dinolis abrió el marcador apenas al minuto 5 , y volvió a aparecer al 39’ para completar su doblete y devolverle la ventaja al San Francisco.

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Por su parte, Alberto Quintero fue el encargado de marcar para Plaza Amador y poner el 1-1 parcial en el encuentro.

En la segunda mitad, San Francisco tomó nuevamente el control y terminó imponiéndose con goles de Omar Browne al 52’y Kenny Bonilla al 70’, para sellar el contundente 4-1 final.

Plaza Amador debe enfocarse en la LPF

La derrota llega después de que Plaza Amador quedara eliminado de la Copa Centroamericana, tras caer ante Liga Deportiva Alajuelense (3-1), por lo que el conjunto placino deberá enfocarse ahora en recuperarse en el campeonato nacional.