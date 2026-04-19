LPF: Unión Coclé se hizo fuerte de local ante el San Francisco

El Estadio Virgilio Tejeira Andrión fue testigo de la victoria que logró Unión Coclé 1-0 sobre el San Francisco en la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

La única anotación del partido llegó al 45+1 por medio de Rolando Herrera, en un tiro libre que se jugó en cortó y sorprendió a la zona defensiva de los "Monjes".

Esta victoria llega en buen momento para el equipo coclesano, después de caer 2-0 frente al CD Universitario en la fecha anterior.

Puntos importantes para Unión Coclé en el Clausura 2026 de la LPF

Con este triunfo, el equipo del interior del país escaló momentáneamente a la segunda posición de la Conferencia Oeste con 19 puntos y estarán a la espera del resultado que logre el CAI (16 unidades) en su partido contra el Herrera FC, el lunes 20 de abril en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez.