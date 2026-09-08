LPF: Partidos para la Jornada 8 del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continuará con emocionantes partidos que arrancan el próximo viernes 11 de septiembre.
CAI vs CD Plaza Amador a las 6:15 P.M. en el COS Sport Plaza el sábado 12 de septiembre.
Tauro FC vs CD Universitario el sábado 12 de septiembre a las 8:30 P.M. en el Estadio Rommel Fernández.
Herrera FC vs UMECIT FC a las 4:00 P.M. en el Estadio Gustavo Posam, este duelo del domingo 13 de septiembre.
Juego por RPC
Veraguas United vs Alianza FC en el "Toco" Castillo el domingo 13 de septiembre a las 6:15 P.M. a través de la señal de RPC.
La jornada cierra el lunes 14 de septiembre, con el Sporting San Miguelito ante San Francisco FC em el COS Sport Plaza a las 8:00 P.M.