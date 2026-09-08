LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  8 de septiembre de 2026 - 10:28

LPF: Partidos para la Jornada 8 del Apertura 2026

Conoce a continuación los partidos que se disputarán en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

LPF: Partidos para la Jornada 8 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la Jornada 8 del Apertura 2026

FOTO: LPF

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continuará con emocionantes partidos que arrancan el próximo viernes 11 de septiembre.

Partidos de la J8 del Apertura 2026 de la LPF

Deportivo Árabe Unido vs Unión Coclé a las 8:30 P.M. el 11 de septiembre en el Estadio Armando Dely Valdés.

CAI vs CD Plaza Amador a las 6:15 P.M. en el COS Sport Plaza el sábado 12 de septiembre.

Tauro FC vs CD Universitario el sábado 12 de septiembre a las 8:30 P.M. en el Estadio Rommel Fernández.

Herrera FC vs UMECIT FC a las 4:00 P.M. en el Estadio Gustavo Posam, este duelo del domingo 13 de septiembre.

Juego por RPC

Veraguas United vs Alianza FC en el "Toco" Castillo el domingo 13 de septiembre a las 6:15 P.M. a través de la señal de RPC.

La jornada cierra el lunes 14 de septiembre, con el Sporting San Miguelito ante San Francisco FC em el COS Sport Plaza a las 8:00 P.M.

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