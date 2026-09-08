LPF: Partidos para la Jornada 8 del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) continuará con emocionantes partidos que arrancan el próximo viernes 11 de septiembre.

Deportivo Árabe Unido vs Unión Coclé a las 8:30 P.M. el 11 de septiembre en el Estadio Armando Dely Valdés.

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CAI vs CD Plaza Amador a las 6:15 P.M. en el COS Sport Plaza el sábado 12 de septiembre.

Tauro FC vs CD Universitario el sábado 12 de septiembre a las 8:30 P.M. en el Estadio Rommel Fernández.

Herrera FC vs UMECIT FC a las 4:00 P.M. en el Estadio Gustavo Posam, este duelo del domingo 13 de septiembre.

Juego por RPC

Veraguas United vs Alianza FC en el "Toco" Castillo el domingo 13 de septiembre a las 6:15 P.M. a través de la señal de RPC.

La jornada cierra el lunes 14 de septiembre, con el Sporting San Miguelito ante San Francisco FC em el COS Sport Plaza a las 8:00 P.M.