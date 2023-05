LPF: Víctor Ávila, un jugador que aparece en las finales 

En la final del Clausura 2022, "Lipo" fue el héroe marcando el segundo gol frente al CD Universitario, que le dio la victoria en tiempo extras y el cuarto título.

En el Apertura 2023, los Vikingos disputaban otra final y la presión para Ávila parece no existir en este escenario. Volvió a marcar el segundo tanto y asistió en el tercero para encaminar el triunfo 3-1 sobre el Tauro FC y así ganar el bicampeonato y el quinto título del club.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1662634280705458180 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL



Víctor Lipo Ávila anota para el CAI el 2-1 ante Tauro FC al 76'.#LPFxRPC #FinalRPC pic.twitter.com/sElCQZeGvs — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 28, 2023

El volante panameño de 24 años, disputó 17 partidos, marcando 4 goles y brindando 4 asistencias contando temporada regular, playoffs y final.

"En la temporada no tuve la regularidad deseada, pero el profe me trabajó mentalmente y me dijo que yo estaba para grandes cosas y partidos importantes", dijo Ávila después de ganar el título.

Los títulos del CAI se reparten en los siguientes años: Clausura (2018-2019,2020, 2022 y Apertura 2023).