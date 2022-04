LPF: Mario Corro habla tras no jugarse Potros del Este vs Plaza Amador

"Luego de las 4 de la tarde, hora en la que estaba programado el partido, se dieron los 15 minutos de espera de los equipos. Potros no se presentó. Plaza sí estaba, pero al final no salió a jugar, me imagino que por empatía con los Potros que si no comparecían perdían el partido. La Asociación (AFUTPA) estaba con los jugadores del Plaza", explicó el Presidente de la Liga Panameña de Fútbol.

Corro además lamentó que "Hubo una invasión de camerinos por parte de AFUTPA, ahí no puede entrar nadie que no sea cuerpo técnico o jugadores, burlaron la seguridad y formaron una especie de alboroto, estos son los resultados de actos desesperados".

Mario Corro también indicó que "la fecha nunca se suspendió" y que ahora hay que esperar a ver qué ocurre partido a partido en esta jornada 12 de la LPF. Este sábado hay otro partido programado entre Sporting SM y Tauro FC a las 6:00 p.m. en Los Andes.

Respecto a las sanciones que podrían acarrear no haberse presentado al partido, Corro señaló que el informe pasará a la comisión de competencia y basados en el Articulo 50 del reglamento de competencia, ellos evaluarán y tendrán que tomar una decisión con cada equipo que debe darse a conocer esta semana que viene. También explicó que "Siendo la asociación una asociación y no sindicato, no pueden hacer legalmente una huelga".

El martes continuarían los diálogos

Respecto a las conversaciones que se tuvieron para tratar de llegar a un acuerdo entre AFUTPA, los clubes y la LPF junto a personal de FIFPro y World Leagues Forum, Mario Corro señaló que "solicitaron que les diésemos una fecha sin ninguna planificación, todos entendemos la solicitud de la implementación de la seguridad social, pero esto lleva un proceso, cómo se implementa, qué ley y todo lo demás. Obviamente en este momento la liga no tiene la autorización de los clubes y la posición era, no estamos en la capacidad de firmar a esta fecha, sin embargo, habíamos dicho que se suspendiera el movimiento al menos hasta el martes, la respuesta de AFUTPA fue negativa".

El dirigente manifestó también que "Tiene que haber un mapa de ruta, esto no es pedir por pedir, no estamos hablando de merecer. Necesitamos entender que el nuestro es un fútbol económicamente frágil y tienen que hacerse con planificación y sostenibilidad. La forma de implementarlo correctamente es en un marco regulatorio de la ley que rija la actividad, esta actividad no está regulada, no tenemos una jornada laboral de un futbolista, no existe un marco regulatorio, cuando se haga entonces ahí podemos implementar todos estos beneficios. Pero mientras esto no esté es muy complicado".

Corro habló sobre una propuesta que se le hizo a AFUTPA, la cual no fue aceptada.

"Les dijimos que con una seguridad de unos ingresos extraordinarios que íbamos a buscar, podíamos hacerlo en diciembre del 2024, hoy recibimos la respuesta de que no era aceptaba y que se mantenían en la posición. El martes hay otra mesa de diálogo, pero con este comportamiento se pierde un poco la confianza en la comunicación", señaló.

Mario Corro finalizó diciendo que "La propuesta de la LPF y los asesores legales es, trabajemos juntos en un marco regulatorio para la ley, no solo para el fútbol sino para todos los atletas, que rija la actividad, que la enmarque en una ley y entonces ahí podemos implementar todos estos beneficios, la seguridad social, las cesantías, pagos de prestaciones, etc., pero mientras esto no esté es muy complicado. Eso es lo correcto".