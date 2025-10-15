Andrés Andrade: "Me iría preocupado si no lo intentamos"

Andrés Andrade , defensor de la Selección de Panamá, brindó declaraciones en zona mixta tras el empate ante Surinam en la fecha cuatro de las Eliminatorias CONCACAF.

"Me sentí bien, tenía el aire suficiente para hacerlo, siento que le doy mucho a la selección cuando me sumo al ataque. Es lo que me pide el profe, cuando tenga la oportunidad me sume, que intente ser ofensivo, la verdad me siento cómodo", dijo Andrade que se sumó en varias ocasiones.

"Más concentrados cuando vienen los contragolpes, inclusive en estos partidos ya lo sabíamos, hay jugadores bien importantes en el ataque, donde nos podía hacer daño si no estábamos concentrados como pasó en el gol. Creo que creamos bastantes ocasiones con esta alineación", añadió el defensa de Lask Linz.

Ocasiones de la Selección de Panamá

Andrade también expresó: "Creo que llegamos, tengo que decirlo, darle méritos a los al portero de Surinam, estuvo estupendo, estuvo en todas las jugadas que siempre disparamos, pero obviamente tenemos que seguir intentándolo, me iría preocupado si no lo intentamos, pero intentamos bastantes ocasiones de gol y venir en noviembre y meterla. Si no lo conseguimos ahora, esperemos meterla en noviembre".