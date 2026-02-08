BÉISBOL Béisbol -  8 de febrero de 2026 - 08:31

Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy domingo 8 de febrero

Repasa la programación de los partidos para el domingo 8 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá.

La novena de Panamá tendrá día libre para este domingo 8 de febrero en lo que será el cuarto día de competencia de la Serie de las Américas 2026, repasa los detalles al completo.

Resultados del sábado 7 de febrero

  • Colombia 2-3 Panamá
  • Curazao 7-3 Nicaragua
  • Cuba 4-8 Venezuela

Partidos para hoy domingo 8 de febrero en la Serie de las Américas 2026

  • Colombia vs Curazao, 1:30 pm, estadio Monumental, Caracas
  • Argentina vs Cuba, 6:00 pm, estadio Monumental, Caracas
  • Venezuela vs Nicaragua, 7:30 pm, estadio Forum, La Guaira.
