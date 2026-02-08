La novena de Panamá tendrá día libre para este domingo 8 de febrero en lo que será el cuarto día de competencia de la Serie de las Américas 2026, repasa los detalles al completo.
BÉISBOL Béisbol - 8 de febrero de 2026 - 08:31
Serie de las Américas 2026: Partidos para hoy domingo 8 de febrero
Repasa la programación de los partidos para el domingo 8 de febrero en la primera ronda de la Serie de las Américas 2026, donde compite Panamá.
Resultados del sábado 7 de febrero
- Colombia 2-3 Panamá
- Curazao 7-3 Nicaragua
- Cuba 4-8 Venezuela
Partidos para hoy domingo 8 de febrero en la Serie de las Américas 2026
- Colombia vs Curazao, 1:30 pm, estadio Monumental, Caracas
- Argentina vs Cuba, 6:00 pm, estadio Monumental, Caracas
- Venezuela vs Nicaragua, 7:30 pm, estadio Forum, La Guaira.
