PREMIER LEAGUE Fútbol Internacional -  30 de julio de 2026 - 09:46

Chelsea se gasta 60 millones en el francés Maxence Lacroix

El Chelsea confirmó este jueves el fichaje del defensa central Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, por 52 millones de libras (60 millones de euros).

Chelsea se gasta 60 millones en el francés Maxence Lacroix
Chelsea se gasta 60 millones en el francés Maxence Lacroix

El Chelsea confirmó este jueves el fichaje del defensa central Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, por 52 millones de libras (60 millones de euros).

Lacroix, de 26 años, ha firmado un contrato hasta 2032 con los 'Blues' después de dos años en el Palace, que lo fichó por 18 millones en 2024 del Wolfsburgo, en los que ha disputado 55 partidos y ganado la Conference League, la FA Cup y la Communith Shield.

Internacional con Francia, con quienes jugó tres partidos en el pasado Mundial, Lacroix se ha convertido en el tercer fichaje del equipo de Xabi Alonso este verano tras Morgan Rogers y Marco Palestra.

"Estoy muy contento de poder empezar a escribir historia en el Chelsea", dijo Lacroix en sus primeras palabras como jugador del conjunto de Stamford Bridge.

"Estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto y tengo muchas ganas de empezar a jugar. Quiero ver ya a mis compañeros, al entrenador y que empiece la temporada".

En los próximos días el Chelsea espera cerrar las incorporaciones de Danny Welbeck y Jordan Henderson, dos veteranos que dotarán de experiencia a la escuadra de Xabi Alonso.

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