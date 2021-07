César Yanis no se conforma y buscará clasificar con Panamá en la Copa Oro 2021

Con un gol que lo catapultó en redes sociales al jugador destacado ante Honduras, César Yanis asegura que no se conforma con lo realizado hasta la fecha en la Copa Oro 2021 , y quiere avanzar de ronda para llegar lo más lejos posible con la selección de Panamá .

Sorpresa en el once inicial de Thomas Christiansen, el volante del Club Deportivo del Este respondió con un gol y buenas jugadas, en conjunto con Alberto Quintero y Édgar Yoel Bárcenas, en esa línea creativa del campo panameño.

"Sabemos que, sin menospreciar al rival, es un partido importante para nosotros, tenemos que buscar la victoria sea como sea, ganar, y vamos a salir a esa cancha a hacer nuestro trabajo y sacar el resultado", dijo Yanis sobre el rival de este martes, Granada.

La selección de Panamá está obligada a golear, y esperar que Honduras derrote a Catar, para así no acabar con una buena racha que se tiene en esta competencia, avanzando a los cuartos de final.

"La verdad que contento por el gol, mi primer gol en una Copa Oro, la verdad que ha sido bueno el trabajo con el profe, me ha ayudado bastante a subir mi nivel poco a poco, y hay que seguir trabajando", agregó César Yanis, al ser preguntado por su anotación en el BBVA Stadium de Houston.

En su celebración del tanto, además de algunas entrevistas antes del partido contra Honduras, Alberto Quintero y César Yanis han sido comparados o jugadores que comparten características, y lo que podría ser un relevo generacional que ya está sucediendo en la selección de Panamá.

"Negrito (Quintero) es una persona que desde que llegué a la selección, me ha ayudado bastante, me ha aconsejado, creo que eso me ha ayudado en mi confianza, es uno de los jugadores que más admiro", detalló Yanis sobre su relación con Quintero.

En tanto, César Yanis se mostró optimista de cara al resultado ante Granada, y aseguró que irán a ganar, para seguir con vida en la Copa Oro 2021.