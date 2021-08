Christiansen sobre César Yanis: "Desde hace un tiempo debería estar en el extranjero"

"Yanis el otro día jugó, vamos a ver lo que pasa, todavía el mercado está abierto. Yo creo que desde hace un tiempo Yanis debería estar jugando en el extranjero pero no cualquier sitio vale. Hemos visto varios jugadores que regresan a la LPF porque no han destacado. Él ha tenido varias ofertas y no todo ha sido lo idóneo", indicó.