Tanda de penales
DAU: Juan Villalobos anotó. Joel Valencia pone el segundo. Fernando Mc Clean tira y tapó Jorginho Frías. Aníbal Collymore la mandó muy lejos del arco. Gustavo Chará definió bien para el tercero del Árabe Unido.
Abdiel Jiménez anotó. Joshua Jiménez tambien anota. Juan Espada con frialdad definió y venció a Frías. Jaime Harrison marca.
San Francisco: Carlos Suárez marca. Valentín Pimentel anota. Richard Peralta con potencia pone el tercero. Edilson Carrasquilla no pudo marcar, Polo tapó bien. Ricardo French dispara y el balón pega en el poste.
Jorge Méndez marcó y los chorreranos siguen vivos en los penales. Vlair Simmons define bien para poner 5-5 en los penales. Rodolfo Rodríguez anotó y mantiene con vida a su equipo. Josué Wood no pudo contra Polo y se termina la tanda de penales.