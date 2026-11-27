El púgil cubano Andy Cruz superó en un emocionante combate en evento de IBA Pro en Ufar, Rusia al local Artur Subkhankulov, para conseguir el campeonato mundial FIB de la categoría de peso ligero, cetro que dejó vacante Raymond Muratalla.

Cruz, de 31 años de edad aumentó su marca como profesional a 8-1, con 4 KOs, después de sacar triunfo por decisión dividida ante Subkhankulov, que vio caer su invicto (12-1, 6 KOs).

El originario de Matanzas arrancó con dominio, con su velocidad y explosividad, una que hizo daño a su rival, enviándolo a la lona en el segundo asalto.

Su rival se recuperó, pero el ex medallista de oro olímpico siguió sacando la mejor parte en el cuadrilátero, hasta que llegó el emocionante octavo round.

En el asalto 8, a falta de 2:46 en el reloj Cruz conectó un brillante recto de derecha en el rostro del ruso, cayendo nuevamente a la lona, pero poco más tarde en la misma ronda, Artur Subkhankulov conectó una izquierda en la mandíbula del cubano y este también cayó a la lona.

El apodado como "El Diamante" se levantó, cerró bien y terminó ganando en las tarjetas (116-110, 116-110 y 112-114) para así levantar el título ligero FIB, uno que se le negó en enero ante un difícil Raymond Muratalla.