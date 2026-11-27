El Chelsea de Xabi Alonso parece no tener futuro. Hasta el punto que el puesto del técnico español ya no está asegurado. Otra derrota, contra el Nottingham Forest (3-2) en Premier League y uno de los peores partidos que se recuerda a este Chelsea aumentan la herida de Xabi Alonso, que no encuentra el rumbo de este equipo.

Este Chelsea es un drama. Cinco derrotas en los últimos seis partidos acentúan la crisis de un Xabi Alonso que no da con la tecla y que comienza a darse cuenta que heredó una plantilla deficitaria, sin talento y en la que ni las estrellas como Cole Palmer funcionan. Su único rayo de esperanza es el joven delantero holandés Emmanuel Emegha, pero sus goles están siendo intrascendentes.

Xabi se está acostumbrando a los abucheos, a las derrotas y al pensamiento intrusivo de por qué no esperó a que el Liverpool despidiera a Arne Slot antes de aceptar la oferta del Chelsea.

La visita al campo del Nottingham Forest apuntaba a visita al dentista y así fue. Y todo es más difícil cuando Igor Jesus se inventa un golazo a los cinco minutos. Una volea en escorzo imposible para el 'Dibu' Martínez. Un golazo que metía el miedo en el cuerpo a Xabi Alonso y que con el paso de los minutos solo empeoró las sensaciones. La primera mitad del Chelsea fue tétrica, la segunda, hasta el tanto de Morgan Gibbs-White desde los once metros, peor.

El penalti fue cometido, además, por Wesley Fofana, al que la afición del Chelsea estuvo abucheando todo el partido por reírse de un penalti que falló en la eliminación en la Copa de la Liga contra el Liverpool. Los aficionados no entendían por qué Xabi Alonso le dio la titularidad este viernes y el francés, que costó en su día 80 millones, respondió con un error.

Instantes después del tanto de Gibbs-White, Emegha marcó por segundo partido consecutivo, al aprovechar un rebote de Pedro Neto, y el Chelsea creyó en que podía sacar algo en positivo. Pero ni la inercia de ese tanto cambió la película. Con el partido aún vivo, Gibbs-White se infiltró entre la defensa y ante la salida del 'Dibu' rozó la pelota por encima del argentino y cerró esto, por mucho que Emegha volviera a marcar otro tanto, el tercero consecutivo, que no sirve para nada.

Complicado para los "Blues"

El Chelsea es octavo tras doce partidos, con 16 puntos. Le pueden pasar cinco equipos esta jornada en función de los resultados. En una temporada sin fútbol europeo, se esperaba que el bagaje en Premier fuera muchísimo mejor. La directiva de Stamford Bridge no puede aceptar otra temporada sin Champions y este Chelsea no tiene pinta de poder alcanzar los cuatro primeros puestos. El Forest, que les ha ganado con autoridad, tampoco es siquiera de los punteros. Con este triunfo son decimocuartos, con doce unidades.

FUENTE: EFE