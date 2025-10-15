¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF?

La Selección de Panamá sumó cuatro puntos en los partidos de octubre en las Eliminatorias CONCACAF luego de ganar a El Salvador 1-0 en el Cuscatlán e igualar 1-1 ante Surinam en el Estadio Rommel Fernández.

Los de Thomas Christiansen llegaron a seis puntos, para mantener la igualdad con Surinam, quien está líder gracias a un gol más a su favor.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá?

Para el jueves 13 de noviembre, la Selección de Panamá tendrá que viajar a Guatemala para jugar a las 9:00 P.M.,(previo a esto, Surinam vs El Salvador en Paramaribo se jugará a las 5:00 P.M.).

Vuelven a la cancha el martes 18 de noviembre ante Surinam donde los partidos serán simultáneos a las 8:00 P.M. según la Concacaf donde se conocerán a los clasificados al Mundial 2026 y a los que van al repechaje Intercontinental.